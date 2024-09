Politi efterlyser flugtbilist og medpassager

Kort efter midnat - natten til søndag - kørte en Ford ind i en Nissan i forbindelse med en overhaling på Faaborgvej i Odense.

Umiddelbart efter stak føreren af Ford'en af sammen med en medpassager. Dem vil Fyns Politi rigtig gerne tale med, fortæller vagtchef Johni Müller søndag morgen.

Føreren af bilen beskrives som dansk af udseende, 18-20 år, 175-180 centimeter høj, almindelig af bygning og iført en hvid skjorte med tynde striber. Medpassageren beskrives ligeledes som dansk af udseende, 18-20 år, 180 centimeter høj og med lyst hår.

Vagtchefen fortæller videre, at politiet har søgt med hundepatruljer, og at der i den forbindelse er sikret en række spor, som de nu arbejder videre med. Johni Müller oplyser videre, at bilen på nuværende tidspunkt ikke er meldt stjålet.