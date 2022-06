Politi fandt knivstukket mand blødende på jorden i Odense

En mand er indlagt på intensivafdelingen, efter at han blev stukket flere gange med en kniv på Nørregade i Odense omkring midnat mellem torsdag og fredag.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Sten Nyland tidligt fredag morgen.

Vagtchefen fortæller, at det var et vidne, som tog kontakt til politiet klokken 00.07 fredag.

Vidnet fortalte, at en person var blevet stukket med en kniv.

- Vi er meget hurtigt fremme. Det er inde i Odense centrum. Der ligger en person og bløder kraftigt efter flere knivstik, siger Sten Nyland.

En mand er anholdt for knivstikkeriet.

Vagtchefen ønsker ikke at komme ind på, hvad der ligger til grund for de to mænds uenighed. Han vil heller ikke oplyse alderen på de involverede.

Men politiet har snakket med den anholdte, som har givet sin udlægning af sagen. Sten Nyland oplyser, at han er blevet sigtet for kvalificeret vold.

Den forurettede mand blev kørt på hospitalet, men hans tilstand er tidligt fredag morgen endnu ukendt.

Sidste uge fandt et større knivstikkeri også sted i Odense-bydelen Vollsmose. Her stødte to kriminelle bandegrupperinger sammen, og Fyns Politi endte med at anholde otte personer.