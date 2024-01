Politi kaldt ud til indbrudsforsøg - og fik uventet jackpot

Klokken 00.45 natten til mandag fik Fyns Politi en anmeldelse om, at der havde været et forsøg på indbrud i et hus i Dalum-området. Selvom gerningsmanden var forsvundet fra stedet, så sidder der alligevel en person i arresten, der mistænkes for at stå bag.

Det forklarer vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck, der kan fortælle, at betjentene en halv times tid efter anmeldelsen om indbrudsforsøg standser et køretøj i nærområdet. Og det skulle vise sig at være begrundet, for i bilen finder de tyvekoster, som peger i retning af, at den pågældende mand stod bag.

- Han tages med nogle koster, der stammer fra et andet indbrud. Køretøjet var i øvrigt også stjålet, konstaterer Milan Holck, der samtidig kan fortælle, at politiet afventer, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør.