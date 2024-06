Politi kaldte hjemmeplejebil for dealer-bil efter fund af mere narko

Der blev ikke blot fundet 1,17 gram kokain i en pølsemandspose ved siden af gearstangen mellem førersædet og passagersædet i en af Odense Kommunes plejehjemsbiler om morgenen den 19. februar.

TV 2 Fyn kan, efter at have fået yderligere indsigt i sagens akter, nu fortælle, at der også blev fundet euforiserende stoffer i bagagerummet i samme bil, bil 94, da politiet gennemsøgte den. Det viser et kommunalt notat, der omtaler en dialog med den betjent, der efterforskede sagen.

"Det viste sig, at der også var lidt stof i bagagerummet, og at der var tegn på, at sidebeklædningen havde været trukket af og sat på igen. X (navn på betjent i notatet, red.) mente, at det var et sted, der havde været brugt til at gemme større mængder," står der i notatet, der er en slags tidslinje udarbejdet af en rehabiliteringsleder i kommunen.