Politi massivt til stede i Vollsmose - en stukket med kniv

Fyns Politi er massivt til stede i Vollsmose.

Klokken 14.28 fik politiet en anmeldelse om "tumult" omkring krydset ved Risingsvej 150 og Vollsmose Allé.

- Vi fylder godt derude, siger kommunikationskonsulent ved politiet Mads Boel.

Én er kommet til skade efter at være blevet stukket i låret med kniv. Vedkommende er ikke i livsfare.

- Jeg har ikke yderligere for nu, men jeg understreger, at der ikke er fare på færde for offentligheden, siger Mads Boel.

Han kan endnu ikke oplyse, om der er nogen anholdt.

Episoden er ikke banderelateret, skriver Fyns Politi på mediet X.