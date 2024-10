Politi rykkede talstærkt ud til melding om knivstik på skole

Fyns Politi var tidligere tirsdag til stede med hundepatrulje og indsatsleder efter en anmeldelse om et knivstikkeri på Niels Bohrs Allé 210, hvor ungdomsskolen UngOdense holder til. Det bekræfter vagtchef Johni Müller over for TV 2 Fyn.

Politiet er ved at undersøge, hvad der er op og ned i sagen, men da de nåede frem, var anmeldelsen blevet rettet til slag med knytnæve. Den formodede gerningsmand havde dog haft en kniv i hånden, fortæller vagtchefen.

Politiet kender endnu ikke motivet til overfaldet, og de har heller ikke haft mulighed for at tale med gerningsmanden, da han var stukket af, inden de kom frem.

Derfor vil politiet gerne høre til hans version af hændelsen, og i samme ombæring opfordres vidner til at rette henvendelse på 114.