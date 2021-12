Politi sigter bilist: Video viser at bilist kørte over for rødt og torpederede letbane

Ifølge politiinspektøren viser videoen tydeligt, at sammenstødet skete, fordi bilisten ikke holdt tilbage for rødt i lyskrydset.

Sammenstødet mellem et letbanetog og bilen skete, mens letbanen kører testkørsel på strækningen fra Tarup til Hjallese. Det var første gang, at letbanen var impliceret i et uheld, der involverede andre trafikanter.

I testperioden kører letbanetogene med lav fart, og hverken bilisten, passagererne i bilen eller letbaneføreren kom noget til ved uheldet, hvor der alene skete materiel skade.

Strafferammen for overtrædelse af færdselslovens §4 er bøde og betinget frakendelse af kørekortet.

Et eventuelt erstatningsansvar for de skader, der skete på både bil og letbane, bliver formentlig et forsikringsspørgsmål mellem parterne.