Fredag morgen ved 8-tiden fik Fyns Politi en anmeldelse om et overfald, som foregik ombord på et letbanetog i nærheden af Ikea i Odense.

Fyns Politi sendte en patrulje og en ambulance til letbanestoppet ved Ikea, hvor de mødte en forslået mand, der måtte en tur på OUH for at få behandlet sine skader, efter han gentagne gange var blevet slået med et slagvåben der beskrives som en totenschlæger.

Gerningsmanden gik tilsyneladende amok på offeret helt umotiveret, fortæller Sunniva Pedersen-Reng, kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi.

- Det er foregået et sted med mange mennesker, så man kunne forestille sig der er vidner vi endnu ikke har hørt fra. Nogen kan måske også ligge inde med anden viden om overfaldet. Dem vil jeg gerne opfordre til at kontakte os på telefon 114, siger Sunniva Pedersen-Reng.

Gerningsmanden beskrives som en ung mand, der løb fra letbanestoppet ved Ikea i Odense.