Politi standsede mand i stjålet bil - nu er han dømt for fem indbrud

Fyns Politi blev i nat kaldt ud til et forsøg på indbrud i Dalum området. Politiet modtog opkaldet kl. 00:45. Knap en halv time senere kl. 1:10 standsede en patrulje en mand i en bil.

Det viste sig at bilen var stjålet, og at den var fuld af tyvekoster.

I eftermiddags blev manden så fremstillet for en dommer i grundlovsforhør. Det endte med, at manden erkendte at have begået et indbrud og et forsøg på indbrud i nat, og at han havde stjålet den bil, han kørte i, da betjente standsede ham. Derudover erkendte manden sig skyldig i yderligere tre indbrud i Odense området, som han havde begået i sommers. Det oplyser anklager ved Fyns Politi Sara Larsen.

Han har erkendt samtlige forhold og har fået en straksdom lydende på 10 måneders fængsel. Manden har mulighed for at anke dommen, og han har udbedt sig betænkningstid, så det vides ikke endnu, om sagen skal forbi landsretten.



Manden skal sidde varetægtsfængslet ind til han skal afsone sin dom.