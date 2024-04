Politi undersøger mistænkeligt forhold i Odense

Fyns Politi bekræfter over for TV 2 Fyn, at de er massivt til stede i området omkring Risingsvej ved Kochsgade, efter der er indløbet flere anmeldelse om "noget uorden som følge af et færdselsuheld".

Det forklarer vagtchef Henrik Strauss, der samtidig oplyser, at politiet er ved at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen og gerne vil tale med vidner.

Billeder fra stedet viser, at politiet har afspærret et område, og vagtchefen fortæller videre, at noget tyder på, at der er sket et færdselsuheld. Men det er endnu ikke lykkedes for ordensmagten at finde ud af, hvad der rent faktisk er sket.