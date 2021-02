Politibetjent blev forflyttet efter facebookdebat - nu svarer ministeren

Ytringer på de sociale medier resulterede sidste år i, at politiassistent ved Fyns Politi Elvir Abaz blev flyttet fra sin post i forebyggelsesafdelingen i Vollsmose. Det fik flere medlemmer af Retsudvalget på Christiansborg til at bede justitsminister Nick Hækkerup (S) om en redegørelse.

Har ytringsfriheden har sine grænser for offentligt ansatte? Det spørgsmål, stillet af Sikandar Siddique, løsgænger og partileder for De Frie Grønne, er der nu kommet svar på.

- Ansatte i politiet har – i lighed med andre offentligt ansatte – en udstrakt ytringsfrihed. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke kan afskediges, degraderes eller i øvrigt blive mødt med negative konsekvenser på jobbet på grund af ytringer, som de fremsætter på egne vegne, lyder et uddrag af justitsministerens svar.

Det glæder Sikandar Siddique, der dog fortsat mangler svar.

- Jeg er glad for, at ministeren mener, at offentligt ansatte skal kunne deltage i debatter. Men det gør det også endnu mere presserende at få klarlagt, hvad der er sket i dette tilfælde. Det er vigtigt for mig, at der ikke har været tale om et politisk pres, så det skal vi have undersøgt til bunds, siger Sikandar Siddique.

Betjent forflyttet

Odense-politimanden Elvir Abaz har gennem ti år haft sin gang i Vollsmose som en del af nærpolitiet. Privat er han en aktiv debatør på blandt andet Facebook, hvor det typisk er emner som integration og forebyggelse af kriminalitet, der har optaget betjenten.

Elvir Abaz har heller ikke holdt sig tilbage fra at tage diskussionen op med folketingsmedlemmer som Naser Khader (K), Pernille Vermund (NB) og Peter Skaarup (DF).

Samme politikere stillede ved et samråd i Folketingets retsudvalg i november spørgsmålstegn ved Elvir Abaz' virke som nærbetjent over for justitsminister Nick Hækkerup (S).

Fem dage efter blev betjenten indkaldt til en tjenestlig samtale. Derefter blev han flyttet fra Fyns Politis forebyggelsesafdeling i Vollsmose til vagtcentralen i Odense. Forflytningen gælder foreløbigt et år.

TV 2 Fyn har været i kontakt med Elvir Abaz. Han sig, at han ikke har mulighed for at udtale sig om sagen i dag, onsdag, men han har tidligere udtalt følgende til DR:

- Det er i hele samfundets interesse, at offentligt ansatte tør deltage i den offentlige debat og bidrage med deres faglighed og viden på de områder, de har i kraft af deres job.

Mangler stadig svar

Tilbage på Christiansborg mangler Sikandar Siddique fortsat svar på resten af sine spørgsmål til sagen, som han håber vil kaste lys over, hvad der har været den egentlige årsag til Elvir Abazs forflyttelse.

- Jeg håber, at ministeren kan redegøre for forløbet på en måde, så det bliver krystalklart, at der ikke har foregået noget politisk pres, og at alle offentlig ansatte bliver behandlet ens, siger han.

Må offentligt ansatte deltage i den offentlige debat? Det spørgsmål vil Sikandar Siddique have justitsminister Nick Hækkerup til at besvare. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Hvis det derimod kommer frem, at forflyttelser er normal praksis, vil polikeren gerne se eksempler på andre offentlige ansatte, der er blevet forflyttet for at ytre sig om politiske emner.

- Det er et problem i vores samfund, hvis man som offentligt ansat ikke som privatperson kan deltage i den offentlige debat. Og det mener ministeren jo også, at man burde kunne, og derfor er de her spørgsmål jo endnu mere aktuelle. For hvis man gerne må ytre sig, hvorfor blev Elvir så forflyttet, spørger Sikandar Siddique.

Han understreger, at han grundlæggende har stor tillid til de danske institutioner, men at sammenfaldet mellem samrådet og forflyttelsen er "pudsig".

- Jeg afventer og ser frem til et fyldestgørende svar. Vi er langt fra færdige her, siger Sikandar Siddique.

Sikandar Siddique skal dog ikke forvente, at få svar på sit spørgsmål.

Politidirektør Arne Gram afviser nemlig overfor DR at kommentere den konkrete sag. Han slår dog fast, at kritik, kommentarer og debat - hverken fra politikere eller andre - ikke har indflydelse på hans beslutninger .

- Der skal ikke være tvivl om, at ledelse og konkrete afgørelser i Fyns Politi udføres og træffes af Fyns Politi, siger politidirektøren til DR.