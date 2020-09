Politidirektør kalder på ansvarlighed: - Genfind de gode vaner fra foråret

Mandag kom der nye restriktioner, og nu står Fyns Politi klar til at hjælpe med at overholde dem. Og selv om de nye restriktioner først gælder fra midnat natten til onsdag, opfordrer politidirektør Arne Gram til, at man tager dem i brug med det samme.

- Vi står i en meget alvorlig situation, der kalder på stor fælles ansvarlighed, siger Fyns Politis politidirektør Arne Gram i en pressemeddelelse.

De nye restriktioner • Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer

• Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lignende med bevilling hertil begrænses til kl. 24.00 med virkning fra d. 9 september 2020

• Odense Kommune undtages fra den planlagte udvidelse af den tilpassede Superligaordning til andre idrætsarrangementer.

Udover at tage restriktionerne i brug med det samme, opfordrer Arne Gram til at alle skal gøre noget ekstra for at undgå, at smitten ikke spreder sig yderligere.

Læs også Politidirektør sender klart signal til festglade unge i Odense

- Det handler i virkeligheden om, at vi genfinder de gode vaner fra foråret: Følg anbefalingerne om at holde afstand i det offentlige rum, brug rigelig med sprit eller vask hænderne hyppigt, overvej om man kan tage de offentlige transportmidler uden for myldretiden eller måske finde anden transport - og så i øvrigt lave flest mulige aktiviteter udendørs, siger politidirektøren.

Restriktionerne gælder indtil den 22. september i hele Odense Kommune.

Fokus på nattelivet

Sidste weekend havde Fyns Politi særligt fokus på nattelivet i Odense, og det vil foreløbigt fortsætte hen over den kommende weekend. Her forventer politiet, at der vil være mange unge i byen på grund af studiestart.

Læs også Mange mennesker i Odenses natteliv: Politiet er klar med bødeblokken

- Vi vil være synligt til stede i nattelivet, hvor vi forhåbentlig med en god dialog kan hjælpe med at regler og anbefalinger bliver fulgt. Bødeblokken vil være med i lommen, og vi er klar til at bruge den, men vi håber ikke det bliver nødvendigt, siger Arne Gram.

Fyns Politi vil både have fokus på de nye restriktioner, men også på musik til ulempe, nu hvor byen igen lukker ned fra klokken 24.