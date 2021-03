Politiet aflyser Eventyrløbet

Eventyrløbet 2021 er aflyst.

Det er realiteten, efter Fyns Politi ikke har givet tilladelse til at gennemføre en virtuel udgave af løbet, som skulle have fundet sted Kristi Himmelfartsdag, 13. maj 2021. Her skulle deltagerne i stedet for at løbe sammen, løbe deres egne ruter.

På Eventyrløbets hjemmesiden fremgår det, den seneste tids udfordringer med coronavirus både generelt og i Odense har fået politiet til at vende tomlen ned til det virtuelle løb.

I en pressemeddelelse udtaler løbsleder Michael Nielsen:

- Det er selvfølgelig meget ærgerligt og på flere måder. Vi havde et spændende og Corona-venligt koncept klar, som vi mente kunne afholdes på en sikker og forsvarlig måde. Der var god opbakning og dialog med både virksomheder og individuelle deltagere – men dem må vi nu skuffe, og det er vi rigtig kede af.

Deltagere får penge retur

Alle løbsdeltagere har fået besked om aflysningen på mail, hvor det også fremgår, at deltagere tilmeldt i 2021 automatisk vil få tilbagebetalt startgebyret i løbet af de kommende uger. Deltagere, der meldte sig til i 2020, vil få mere information per mail.

Ifølge Eventyrløbets hjemmeside var der stor tilslutning til en anderledes afvikling af løbet fra både virksomheder og private deltagere.

