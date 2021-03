Politiet afslører: Skudepisode var nøje planlagt drabsforsøg

Efter en anmeldelse om et skyderi natten til lørdag har Fyns Politi efterforsket intensivt i Lærkeparken i Vollsmose.

Efterfølgende får vi kontakt til to forurettede, som er kørt fra stedet. De bliver truffet på en rasteplads på motorvejen Carsten Dichmannn, politikommissær hos Fyns Politi

Indtil videre har politiet kun oplyst, at der var fundet fire patronhylstre. Men lørdag eftermiddag kan politikommissær Carsten Dichmann løfte sløret for nogle af sagens detaljer.

- Udfra vores foreløbige undersøgelser er der ingen tvivl om, at det her er et kvalificeret drabsforsøg, der er nøje planlagt. Der er to gerningsmænd, som er maskeret og med mørk påklædning, som de er beskrevet af de forurettede. Så der er ingen tvivl om, at det her er planlagt, siger han til TV 2 Fyn.

Forurettede påvirket efter episode

Anmeldelsen om skyderiet i området omkring Lærkeparken kom lørdag nat 01.18, og flere politipatruljer blev på den baggrund sendt til stedet.

- Efterfølgende får vi kontakt til to forurettede, som er kørt fra stedet. De bliver truffet på en rasteplads på motorvejen, og de kan så oplyse, at de har været udsat for et skudattentat ude i Lærkeparken, siger politikommissæren.

- De to forurettede er meget påvirket af situationen, da politiet møder dem.

Læs også Mindst fire skud mod en bil: Politiet i massiv efterforskning hele natten

Det er forsat tidligt i efterforskningen, men politiet har "en kraftig formodning om, at det her er banderelateret".

- Det er heldigvis ikke almindelige borgere, der render rundt med skydevåben i Vollsmose. Det er noget, vi har set tidligere, og derfor har vi en kraftig formodning om, at det her selvfølgelig også banderelateret, siger Carsten Dichmann.

Flere skud kan ikke udelukkes

Politiet kan indtil videre bekræfte, at der er affyret minimum fire skud. Samme antal indgangshuller blev fundet i de forurettedes bil.

- Men vi kan ikke udelukke, at der er afskudt yderligere. Ud fra vidneforklaringer og patronhylstre kan vi bekræfte, at det er et håndskydevåben, der er anvendt, siger politikommissæren.

Læs også Flere skud affyret i Odense - politiet talstærkt til stede

Ifølge politiet kom ingen til skade under skyderiet.

- Vi er stadig i den indledende fase af efterforskningen, og vi kommer til at arbejde videre med det her i de næste par dage. Men hvad der helt konkret skal ske, kan jeg ikke oplyse af hensyn til den videre efterforskning, siger Carsten Dichmann.

Han understeger samtidig, at man som borger i området ikke skal være utryg ved at færdes ude, da der er en kraftig formodning om, at skyderiet var planlagt mod nogle bestemte personer. Derudover er politiet til stede med tryghedsskabende patruljer.