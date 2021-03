Politiet bekymret over vanvidskørsel: Det er et stigende problem

- Generelt har folk en tendens til at køre lidt for hurtigt, og nogle har også en tendens til at køre meget for hurtigt.

Ordene kommer fra Niels Bjørn, som bor på Kanalvej.

Han udtaler sig om en sag, der ligger hans hjerte nært. Nemlig udbedringen af problemet med vanvidsbilister og hasarderet kørsel.

En udfordring, han og hans naboer på Kanalvej er plaget af, og som nu er taget op på politisk plan.

Niels Bjørn bor på Kanalvej og oplever med mellemrum, at vanvidsbilister drøner forbi. Foto: Morten Urup Skov

Læs også Se kortet: På disse boligveje skal vanvidskørsel til livs

Tirsdag skal en ny handlingsplan nemlig drøftes i By- og Kulturudvalget i Odense Kommune.

I den bliver det foreslået, at man slår ned 18 steder i byen, hvor fartdæmpende tiltag skal laves.

Politidirektør bekymret

Ifølge Fyns politidirektør, Arne Vedsted Gram, er der i dag også noget at hente på området.

- Der er et stort problem med vanvidsbilisme. Vi har set nogle grimme udheld, og vi tager alt for mange med høje hastigheder både i Odense og på omfartsvejene, og jeg synes, problemet er stort. Og det er stigende, lyder det fra ham.

Arne Gram er politidirektør i Fyns Politi. Foto: Morten Albek

Politidirektøren forklarer, at odenseanere også kan berolige sig med, at ordensmagten arbejder hårdt i resten af byen.

- Vi måler jo også udover de strækninger, man snakker om her. Fyns Politi er på hjul og færdselsafdelingen kører, så man kan aldrig vide, hvornår vi laver en færdselskontrol, lyder det fra ham.

Måden, man vil komme problemet til livs, er blandt andet ved flere vejbump, heller og derudover lukke for gennemgående trafik på enkelte veje.

På kanalvej er der allerede bump på vejen, men de er efter en asfaltering ikke til meget gavn længere, lyder det fra Niels Bjørn, som kommunen har fået kontakt til pressen.

Niels Bjørn håber derfor, at man vil gøre noget mere. Således at børn og voksne på Kanalvej kan komme sikkert til og fra arbejde og skole.

Vil slå hårdt ned

Handlingsplanen med de 18 nye tiltag, som ud over Kanalvej blandt andre vil gavne sikkerheden på Nyborgvej, Skt. Klemens Vej, Skibhusvej og Kallerupvej, skal der findes finansiering til tirsdag.

Og når man spørger rådmand fra By- og Kulturudvalget Christoffer Lilleholt fra Venstre (V), så er vanvidsbilister noget, som man skal sætte markant ind overfor.

Vanvidsbilisme Vanvidskørsel defineres af Nationalt Færdselscenter som kørsel med mindst 100 kilometer i timen, som samtidig er en 100 procents overskridelse af hastighedsbegrænsningen, eller minimum 200 kilometer i timen uanset hastighedsbegrænsningen. Ligeledes defineres særlig hensynsløs kørsel og kørsel med en promille over 2,0 også som vanvidskørsel. Hvis du kører med 100 kilometer i timen i en byzone, hvor det er tilladt at køre 50 kilometer i timen, er der dermed tale om vanvidskørsel.

- Der må ikke være nogen tvivl om, at vi ikke vil finde os i det her, og derfor skal der slås hårdt på det, siger han.

Rådmanden håber derfor, at der kan findes penge til at få gjort noget alle de 18 veje, som handlingsplanen omfatter.

Læs også Hele syv vanvidsbilister dømt: Havde kørt 100 procent mere end tilladt

Man kan i kortet længere oppe i artiklen se de 18 nye udvalgte veje, samt andre steder, hvor man udenfor handlingsplanen allerede er i gang og derudover nogle særlige fokuspunkter i Odense, hvor politikontrollen vil øges.