Politiet fanger seks vanvidsbilister

Siden den 18. november har Fyns Politis automatiske fartkontroller knipset seks bilister, der kørte dobbelt så hurtigt end det tilladte i byen.

Med så høje fartoverskridelser kategoriseres de alle seks som vanvidsbilister.

Den 19. december blev to bilister fanget af fartkontrollet i Havnegade i Odense med godt tre timers mellemrum. Den første bilist drønede forbi kameraet med 104 kilometer i timen, den næste med 110 kilometer i timen. Det er tilladt at køre 50 kilometer i timen på strækningen.

113 kilometer i timen

Fire dage før blitzede fartkontrollen en bilist på Østerbro i Odense med en fart på 105 kilometer i timen på strækningen, hvor det var tilladt at køre 50 kilometer i timen.

Den 4. december blev to bilister snuppet af kameraet på Maderupvej i Søndersø. Klokken 13.27 kørte en bil forbi med en fart på 106 kilometer i timen, og klokken 15.52 trådte en anden bilist bilens speedometer op på 110 kilometer i timen. Ligesom de andre steder er det tilladt at køre 50 kilometer i timen på Maderupvej.

Hurtigst gik det dog den 18. november, hvor en bilist blev blitzet på Østerbro i Odense. Han kørte 113 kilometer i timen.

- Vi synes, det er voldsomt, at vi i løbet af så relativt kort tid har målt hele seks bilister, der midt i bymæssig bebyggelse kører så meget for hurtigt. Vi ved jo desværre, at det kan koste liv, når der bliver kørt så stærkt. Der skal bare så uendelig lidt til, siger politikommissær Preben Ingemansen fra Fyns Politi.

I Odense er der i øjeblikket ekstra fokus på vanvidskørsel, fordi det er et område, der over nogle måneder har været særlige udfordringer med. Fyns Politi laver dog fortsat hastighedsmålinger i hele politikredsen.

Den 11. december besluttede regeringen at skærpe straffen for vanvidsbilister.

De seks bilister kan se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet samt en bøde på 6.000 kroner.