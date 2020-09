Politiet: Her er manden bag drabet i Vollsmose

Fyns Politi offentliggør nu billeder af den person, som det mener står bag drabet på en uskyldig 31-årig mand i Egeparken i Vollsmose. Abdinur Mohammed Ismail blev skuddræbt i juni i Vollsmose i forbindelse med et opgør i kriminelle kredse.

Videomaterialet, der stammer fra overvågningskameraer i området, viser de to grupper, der beskød hinanden ved episoden om aftenen den 24. juni. Politiet mener, at gerningsmanden skal findes i den ene af grupperne.

Personen, politiet udpeger som gerningsmanden, er en del af en gruppe på fire personer, og han skiller sig ud fra de andre i gruppen, som han indgår i, forklarer politikommisær Carsten Dichmann fra Fyns Politi.

- Det, der er karakteristisk ved gerningsmanden, som har afgivet skud, er, at han er markant lavere end de øvrige gerningsmænd, siger Carsten Dichmann til TV 2 Fyn.

Billederne bliver offentliggjort efter flere måneders efterforskning, og politiet håber, at det vil resultere i, at personer, der har oplysninger i sagen, vil kontakte politiet med oplysninger.

På billederne kan man se, hvordan personer fra de to grupper ankommer og forlader området i Egeparken, hvor skudepisoderne fandt sted.

Derudover viser videomaterialet også, hvordan politiet forfølger den ene af grupperne, da de stikker af fra gerningsstedet. Selvom politiet nu har billeder af gerningsmændene, har de brug for hjælp fra offentligheden, forklarer Carsten Dichmann.

- Gerningsmændene er maskerede. De har hætter og kasketter og sort tøj på, så desværre kan vi ikke ud fra de billeder her genkende gerningsmændene. Og det gør så, at vi beder offentligheden om hjælp. Det kan være, nogle kan genkende dem ud fra kropsbygning eller ud fra påklædning, eller måske har man set nogle i området, siger Carsten Dichmann.

Pistoler fundet i Odense Å

Ud over billederne af gerningsmændene fra begge de kriminelle grupper har Fyns Politi også valgt at fortælle offentligheden, at der er fundet to pistoler, der blev brugt af den ene af grupperne ved skudepisoden. De to pistoler blev fundet, da Fyns Politi havde dykkere i Odense Å for at lede efter våben i dagene efter drabet.

Pistolerne, der blev fundet, er henholdsvis en 9 mm pistol og en 7,65 mm pistol. Politiet kan fastslå, at ingen af de to pistoler, der er fundet, er våbnet, som skuddet, der dræbte den 31-årige, er blevet affyret fra.

Til gengæld har politiets undersøgelser fastslået, at de to pistoler, der er fundet, blev brugt, da den ene gruppe affyrede de skud, der indledte episoden, hvor en 31-årig mand blev såret, og en hund blev dræbt.

Scooter efterlyses

Fyns Politi offentliggør også billeder og oplysninger om den scooter, som to af gerningsmændene brugte til at ankomme og flygte på. Scooteren er en såkaldt Maxiscooter, som blev stjålet i Seden en måned før.

Scooteren er en såkaldt Maxiscooter, som blev stjålet i Seden en måned før. Foto: Fyns Politi

Da scooteren blev stjålet, havde den en spansk nummerplade, sidespejle, bagageboks og vindskærm. Men ved skudepisoden i Vollsmose var de dele fjernet, og Fyns Politi er meget interesseret i at få oplysninger, hvis nogen har set, hvor scooteren befinder sig eller har kendskab til, hvor delene, der er taget af, befinder sig.

Giv politiet oplysninger på anden vis

Med de nye oplysninger i sagen håber Fyns Politi, at personer med viden om sagen vil kontakte dem. Ifølge politiet er det et vanskeligt miljø at efterforske i, og derfor opfordrer politiet også eventuelle vidner eller andre personer med viden om sagen til at kontakte politiet enten ved at ringe 114 eller ved at kontakte politiet på anden vis, siger politikommissær Carsten Dichmann fra Fyns Politi.

- Skulle der være nogen, som frygter for repressalier, så kan man også tage fat i sit lokale politi i Vollsmose. Eller hvis man kender en betjent, så kan også rette henvendelse til vedkommende. Vi er interesseret i alle henvendelser i denne sag, fortæller Carsten Dichmann.

Drabet og skudepisoden i Egeparken er den groveste kriminalitet, der kan begås, og ved at hjælpe politiet med at opklare den alvorlige sag, hjælper man også sig selv, siger Carsten Dichmann.

- Vi er overbeviste om, at der sidder vidner ude i området ud i Egeparken. Vidner, som ved, hvem de her gerningsmænd er. Vi er overbeviste om, at der sidder vidner, som ligger inde med private videooptagelser. Dem vil vi også meget gerne have udleveret. Vi håber selvfølgelig på nu, at denne grove lovovertrædelse, som drab er, at borgerne vælger at hjælpe politiet og hjælpe sig selv, siger Carsten Dichmann.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.