Politiet om ransagninger: Det er en kontrol

Politiet har de seneste aftener undersøgt forskellige kælderrum i Odense-bydelen Vollsmose. Onsdag morgen bekræfter Fyns Politi over for TV 2 Fyn, at dette har fundet sted.

De fortæller i den sammenhæng, at det har været kontrolaktioner, som har fundet sted, efter at visitationszonen i Vollsmose er forlænget i forbindelse med skyderiet nytårsnat.