Politiet om video fra Vollsmose: - Vi har fået de første henvendelser

Fyns Politi offentliggjorde torsdag en video med en lydfil, hvor man blandt andet kan høre skud og råbende stemmer, og det har fredag kastet de første borgerhenvendelser af sig.

- Vi har indtil videre fået tre henvendelser, og de henvendelser arbejder vi selvfølgelig videre med og holder op imod den øvrige del af efterforskningen, siger politikommissær Jesper Ingemannn Bæk.

Politiet håber, at flere snart vil se videoen og især lytte til lyden og henvende sig i sagen.

- Vi vil altid gerne have flere henvendelser derudefra. Så vi opfordrer fortsat til, at folk, som har viden og oplysninger i den her sag, kan komme politiet til hjælp. Så ring herind og lad os få en snak, så vi kan bruge det i efterforskningen.

Leder efter to bandemedlemmer på scooter

Fyns Politi håber, at videoen med stemmerne kan lede dem på sporet af to mænd fra Korsløkkegrupperingen, der kom kørende til Vollsmose på en scooter, og som efter en konfrontationen med Vollsmosegruppperingen flygtede på scooteren igen.

Politiet formoder, at det var i forbindelse med de to mænds flugt på scooteren, at der blev skudt efter dem, og at ét af de skud ramte og dræbte Abdinur Mohamed Ismail den 24. juni 2020.