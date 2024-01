Mandag morgen modtog Fyns Politi en anmeldelse om, at en husbåd var sunket i Odense Havn. Indsatsleder Morten Ebersbach fortæller til TV 2 Fyn, at politiet er i gang med at finde ud af, hvem der rent faktisk ejer husbåden.

Derudover er det småt med viden om, hvordan husbåden er endt på bunden af havnen, der nu skal tømmes for de løsdele, der var ombord på husbåden.

Hør indsatslederen give en status i videoen ovenover.