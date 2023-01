Politiet på udkig: To biler er i fokus efter skud

Efter torsdagens skudepisode i det centrale Odense, arbejder Fyns Politi på at få to køretøjer identificeret.

Det sker efter, at politiet fredag morgen har meldt ud, at de har identificeret et hylster efter en løsskudspatron i området omkring spillestedet Posten i Odense torsdag aften.

Ifølge vidner på stedet, kom to biler kørende på Østre Stationsvej. Den ene bil stoppede og en person steg ud og sigtede på den anden bil, mens der blev affyret skud.

Nu skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse, at de er på udkig efter en sort firhjulstrækker og muligvis en mindre rød bil.

To biler, som politiet altså formoder, har været involveret i skudepisoden.

Tager hændelsen alvorligt

Fyns Politi har sikret videoovervågning og afhørt vidner i området, og netop på baggrund af dette, arbejder politiet fokuseret på de to biler.

Anmeldelsen om skyderiet modtog politikredsen klokken 21.17 torsdag aften.

Ingen skulle være kommet noget til under skyderiet, som fandt sted på Østre Stationsvej i Odense ud for spillestedet Posten.

Politiet skriver i en pressemeddelelse, at de tager hændelsen meget alvorligt og efterforsker sagen. Herunder hvilke relationer personerne i de to biler har til hinanden.

Under skyderiet var der koncert med kunstneren Maximillian. Til koncerten var Rikke Simonsen og hendes kæreste Mads Juhl Mikkelsen, der fik sig lidt af et chok, da de skulle hjem fra spillestedet ved 22-tiden.