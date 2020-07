Politiet vil uddele bøder: Næsten fordobling i støj-anmeldelser

Sommervarmen har trukket fynboerne udenfor, og de har taget deres soundboks med.

I forhold til sommeren sidste år, har Fyns Politi modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser om larm og høj musik. Det er det, der hos politiet hedder 'musik til ulempe'.

- Vi har i den seneste tid oplevet en voldsom stigning i anmeldelser om musik til ulempe. En stor del af anmeldelserne kommer fra private arrangementer, hvor naboer eller andre beboere føler sig generet af larm og støj, siger Sten Sørensen, som er vicepolitiinspektør hos Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Nu opfordrer politiet derfor til, at man udviser hensyn og orienterer sine naboer, inden man holder en højlydt fest.

- Vi henstiller derfor kraftigt til, at man udviser hensyn, når man sætter gang i festen. Det er ærgerligt at få os på besøg, når man holder fest, siger Sten Sørensen.

Bøder og forbud

Konkret har Fyns Politi modtaget 357 anmeldelser om musik til ulempe i perioden fra 1. juni til 6. juli. I samme periode sidste år modtog politiet 189 anmeldelser.

- Det vi ser i øjeblikket er voldsomt. Næsten 200 af de 357 anmeldelser om musik til ulempe vedrører private fester. De resterende er fra grønne områder og på gaden. At vi får så mange anmeldelser er formentligt en naturlig konsekvens af, at flere er hjemme og at bylivet lukker tidligt. Vi kan godt forstå de unge mennesker, men den voldsomme stigning i anmeldelser gør, at vi er nød til at handle på det, siger Sten Sørensen.

De fleste anmeldelser kommer fra Odense, Svendborg og Middelfart.

Politiet har flere muligheder for at handle på anmeldelser om larm og støj.

På offentlige områder kan politiet forbyde højttalere og musikanlæg, hvis musikken vurderes at være til væsentlig gene for beboere i området eller forbipasserende.

- Hvis der ikke bliver taget de nødvendige hensyn, kan politiet skride ind - og det har vi altså tænkt os at gøre nu. Vi vil allerhelst klare det med dialog, men vi er der nu, hvor vi kommer til at give flere bøder – og det kan jo nemt ødelægge den gode stemning, siger Sten Sørensen i pressemeddelelsen.

Kan konfiskere din 'Soundboks'

Et af de steder, der er særligt populært om aftenen er Munke Mose i Odense. Her er det ikke tilladt at spille musik efter klokken 19.00.

Politiet har også mulighed for at konfiskere højttalere eller den populære højtspillende 'Soundboks'.

For at undgå bøder eller konfiskering opfordrer politiet til, at man snakker med sine naboer, før man holder fest.

- Måske kan man blive enige om et tidspunkt, hvor der skrues ned. Hvis man kender et tidspunkt for, hvornår musikken stopper, bliver ens tolerance måske også lidt højere. Man skal også huske på, at særligt de unge lige nu fejrer nogle af livets store begivenheder, og det skal der også være plads til – inden for rimelighedens grænser naturligvis, siger Sten Sørensen.