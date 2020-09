Politiker efter nedrivning af bevaringsværdig gård: - Det er forkasteligt, og jeg føler mig snydt

Nedrivningen af den over 200 år gamle bygning på Brændekildevej 27 i Bellinge blev afsluttet i denne uge, selvom den daværende ejer tilbage i november 2018 fik afslag på sin ansøgning om at rive gården ned.

Nu står kun en tom grund tilbage.

- Det er uheldigt. Jeg føler mig snydt. Mit udgangspunkt har hele tiden været, at den her gård skulle bevares. At der så er nogen, der åbenbart har stået på lur for at få den revet ned for enhver pris for at tjene nogle penge på at bygge noget andet. Det får mig til at føle mig snydt, siger Anders W. Berthelsen, der er medlem af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune, og fortsætter:

- Det er uforståeligt og forkasteligt, og jeg synes, at ejerne skylder Odense Kommune en undskyldning, når man bare river en bevaringsværdig gård ned, siger han.

Nedrivning afvist

Den firelængede gård var indtil september 2019 ejet af Claus Lykkevold. Han søgte i august 2018 om tilladelse til nedrivning, men det blev i november samme år afvist af politikerne i By- og Kulturudvalget, da ejendommen blev betegnet som en vigtig del af Bellinges historie.

Gården var kategoriseret som bevaringsværdig i det, der hedder SAVE-kategori 3. Skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 er de mest bevaringsværdige huse. Alle bygninger fra 1 til 4 er omfattet af kommuneplanen og skal som udgangspunkt bevares.

Bekosteligt at forhindre nedrivning

Afslaget på nedrivningen betød, at gården røg på tvangsauktion og blev købt af firmaet VIEMLA Aps i september 2019. Sideløbende arbejdede By- og Kulturforvaltningen på en bevarende lokalplan, der skulle sikre en række bevaringsværdige ejendomme mod nedrivning.

Den nye ejer af Brændekildevej 27, Bintu Singh, der er indehaver af firmaet VIEMLA ApS, kom med en lang række indsigelser mod den bevarende lokalplan. Blandt andet anførte ejeren, at ejendommen ikke længere var bevaringsværdig, og at besigtigelsen og kategoriseringen af ejendommen som bevaringsværdig, var foretaget på et forkert grundlag.

Ifølge hvidbogen over indsigelser anførte Bintu Singh også “at lokalplanen medfører overtagelsespligt i henhold til planlovens § 49, og at det kan blive bekosteligt for kommunen”.

Frit slag for nedrivning

I juni i år afviste By- og Kulturudvalget efter indstiling fra forvaltningen lokalplanen, blandt andet med den begrundelse, at der var “risici for erstatningspligt” fra de nuværende ejere.

Det betød, at der juridisk var frit slag for nedrivning, da kommunens forbud mod nedrivning udløb efter et år. Og tre dage efter udvalgets beslutning havde VIEMLA Aps søgt og fået nedrivningstilladelse

- Vi har ikke været opmærksomme på eller været klar over, at der er nogen, der har spekuleret i denne her situation og næsten stod klar med bulldozerne i samme øjeblik efter det møde, der var lige før sommerferien, siger Anders W. Berhelsen og fortsætter:

- Jeg har i hvert fald ikke været klar over, at der har stået nogen på lur, der lige ville skynde sig at få revet huset ned, inden der så kom en bevarende lokalplan. Det tyder jo på, at der er nogen, der haft insiderviden om sagen, siger han.

Konsekvenser var kendte

Medlem af By- og Kulturudvalget Søren Freiesleben fra Enhedslisten stemte som den eneste i udvalget imod, at lokalplanen skulle trækkes tilbage.

- Det er mit indtryk, at det stod klart for alle, at konsekvensen kunne blive, at bevaringsværdige huse blev revet ned. Man kan jo ikke forlange, at ejerne ikke skal rive ned, når de ikke længere er omfattet af et forbud, siger Søren Freiesleben.

Men den udlægning er det socialdemokratiske medlem af udvalget ikke enig i.

- Det er en meget, meget usædvanlig sag. Nu har jeg siddet i byrådet i over ti år, og jeg har aldrig været udsat for noget lignende. Vi kunne slet ikke forestille os, at der var nogen, der lå på lur og ville udnytte en mulighed for at rive gårde ned. Bare sådan lige et par dage efter, siger Anders W. Berthelsen.

Ifølge Odense Kommune har VIEMLA Aps indsendt en ansøgning til kommunen om at opføre rækkehuse på adressen Brændekildevej 27. Kommunen har endnu ikke behandlet ansøgningen.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Bintu Singh fra firmaet VIEMLA ApS.