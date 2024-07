Politiker kritisk over for luksusture - men vil ikke skrue ned for støtte til OB

Skatteborgerne i Odense skal ikke betale for, at to embedsmænd to gange om året kan tage med OB på netværksrejser, som kommunen ellers har betalt for i den nuværende sponsoraftale med OB.

Det mener Venstres gruppeformand i Odense Byråd.

- Man bruger skatteborgerpenge på at tage på ekstravagante fodboldture, hvor man får ekstravagante middage. Det skal skatteborgerpenge ikke gå til, siger Claus Houden, der er medlem af byrådet og økonomiudvalget for Venstre i Odense.

Ankestyrelsen har netop afgjort, at kommunen ikke opfører sig økonomisk uforsvarligt, og der heller ikke er noget ulovligt i at deltage i de ti netværks- og fodboldture, der har fundet sted siden 2018.



Ankestyrelsen fastslår også, at Økonomiudvalget selv har godkendt sponsorsamarbejdet, der ud over sponsorrejserne indeholder 10-12 årlige netværksmøder, bandeeksponering. VIP-kort til OB's kampe og gratis skolebesøg og samarbejde omkring udsatte unge.