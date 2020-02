Politiker mangler forklaring: Man får indtryk af, at der er noget vi ikke må se

Byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K) fra Odense er utilfreds med, at han ikke kan få indblik i de beregninger og data, som ligger til grund for udspillet til en ny udligningsreform.

Nu har han sendt en anmodning om aktindsigt afsted til Indenrigsministeiret.

- Odense Kommune står til at få 114 millioner kroner, men det er penge vi modtager med blandede følelser, siger byrådsmedlem Tommy Hummelmose.

- Vi vil hellere tjene pengene selv, end tigge dem hos andre kommuner.

Han har derfor på vegne af den konservative byrådsgruppe i Odense søgt om indsigt i alle former for dokumenter, emails og regneark, der vedrører forslaget til ny udligningsreform.

- Det er selvfølgelig dejligt at skulle modtage, men det er også et tegn på, at det ikke går særlig godt i Odense i forhold til andre kommuner. Det vil vi gerne have belyst, men i stedet får man indtryk af, at der er noget vi ikke må se, siger han.

Stor utilfredshed

Tommy Hummelmose er ikke den eneste, som undrer sig over den manglende indsigt i beregningerne bag udspillet.

I sidste uge kaldte den socialdemokratiske borgmester i Kerteminde, Kasper Ejsing Olesen, det for "kinesiske tilstande", fordi han forgæves har forsøg at få belyst årsagen til, at hans kommune skal af med penge.

I Faaborg-Midtfyn og Assens kommuner, som begge står til at modtage et "beskedent beløb", har det heller ikke været muligt for borgmestrene at få de præcise data, som ligger bag tallene.

- Det er som om, at regeringen simpelthen har mørkelagt det hele. Fra Venstres side presser vi på hele tiden for at få de beregninger, der ligger bag tallene. Inden vi får dem, kan vi ikke gå i gang med at forhandle, sagde partiets kommunalordfører Anni Matthiesen til TV 2/Fyn den 6. februar.

Alt skal frem i lyset

Tommy Hummelmose vil, udover det overordnede beregningsgrundlag for landets kommuner, mere specifikt have ministeriet til at udlevere alle oplysninger, som kan kaste lys over det regnestykke, der ligger bag de 114 millioner kroner til Odense.

Desuden har han bedt om alle dokumenter, beregninger og konsekvensanalyser vedrørende de besparelser, regeringen forventer at opnå ved nedlæggelse af rådmandsstyret, som indgår som en del af regeringens forslag til en ny udligning.

- Regeringen vil samle al magt hos den socialdemokratiske borgmester i Odense. Det lugter langt væk af magtkoncentration, siger Tommy Hummelmose.

Regeringen oplyste i sidste uge, at beregningerne bag udligningsreformen først vil blive lagt frem under selve forhandlingerne i det omfang, partierne spørger ind til baggrundsmaterialet.

Det Konservative Folkeparti er ikke længere med i forhandlingerne om en ny udligningsreform.