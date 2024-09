Politiker prøver at parkere i Odense - men der er et kæmpe problem

Det kan være svært at få sin bil ind i en parkeringsbås, især i Odenses største parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade.

Efter en sag om parkeringsafgifter for at parkere i alt for små båse tog TV 2 Fyn Araz Khan (LA) fra By- og Kulturudvalget i Odense Kommune med i den omdiskuterede parkeringskælder for at se, om han kan parkere der.

- Det er ikke meget plads, der er, erkender Araz Khan.

- Så er jeg parkeret, men min medpassager kommer ikke ud, konkluderer han, efter at hans bil grænser op til en betonvæg.

Araz Khan er bekymret for konsekvenserne efter sagen om parkeringsbøvl i byens største parkeringskælder.

- Det kan måske afholde folk fra at komme ned og parkere og bruge vores by, siger han.