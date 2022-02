Politikere afviser at flytte højspændingskabel: - Beboerne må jo opsige deres lejemål og flytte

Men efter dagens møde udsendte et enigt udvalg en pressemeddelelse om sagen.

- Vi har stor forståelse for, at nuværende og tidligere beboere i tre boliger på Hedelundhegnet i Stige både er overraskede, bekymrede og frustrerede over, at det viser sig, at de bor eller har boet helt tæt på et højspændingskabel, skriver medlemmerne af udvalget.

- Advokaten har foretaget en vurdering af, om kommunen har pådraget sig et erstatningsansvar ved sagens behandling. Vi må på den baggrund erkende, at uanset vores forståelse og medfølelse for beboernes situation, så har kommunen ikke nogen handlemuligheder. Kommunen mangler en lovmæssig hjemmel til at kunne flytte kablet. Desuden har kommunen intet lovgrundlag for at kunne betale for at flytte kablet, lyder det i pressemeddelelsen.