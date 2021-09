Politikere chokeret over giftudledninger: Rådmand indkalder til hastemøde om gartnerikontrol

Efter TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidendes dækning af sagen de seneste dage, tvivler Brian Dybro på, at byrådet fik sandheden at vide. Han vil nu bede om en forklaring fra By- og Kulturforvaltningen.

- Dengang jeg hørte det, var jeg overbevist om, at man havde fuldt fokus på at få stoppet ulovlighederne. Nu kan vi så se i dag, at der ikke er sket en pind. Det er meget alvorligt, og det vil jeg have klarlagt. Blev byrådet på daværende tidspunkt i 2019 vildledt, og traf vi en beslutning på et ufuldstændigt grundlag?, spørger Brian Dybro.

Hastemøde fredag

Christoffer Lilleholt (V), der er rådmand i By- og Kulturforvaltningen i dag, har efter medieomtalen og de skarpe reaktioner indkaldt til et hastemøde fredag for politikerne fra By- og Kulturudvalget, Miljøstyrelsen og gartneribranchen.