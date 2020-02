Politikere giver grønt lys til rigmandslejligheder

Luksuslejlighederne, der skal opføres på Kronprinsensgade 1 i Odense, har tirsdag fået grønt lys fra By- og Kulturudvalget. Byggeriet kommer til at bestå af i alt 18 lejligheder.

Det er bygherre og tømrermester Jesper Christensen, der sammen med arkitekt Carl Ole Kragsig Kristensen står bag byggeriet.

I lokalplanen blev der fremstillet to forslag til, hvor på grunden bygningerne kan placeres. I det ene forslag overskrides åfredningslinjen, og i det andet gør det ikke. De to forslag er illustreret herunder:

På billedet ses det første af de to forslag, der blev stillet i lokalplanen. Her ses det, at de to bygninger rækker lidt ud over den blå linje, der markerer åfredningslinjen. Foto: Illustration fra Odense Kommune

Her ses det andet forslag, der blev stillet i lokalplanen. Her ligger de to bygninger bag åfredningslinjen, der markeres af den blå linje. Dette forslag valgte By- og Kulturudvalget at indstille til offentlg høring. Foto: Illustration fra Odense Kommune

Alle i udvalget enige

Et enigt By- og Kulturudvalg valgte tirsdag at indstille det andet forslag til offentlig høring. Det gjorde de for at holde fast i princippet om, at de ikke ønsker bebyggelse i det beskyttede område.

- Vi var alle i udvalget enige om, at vi ikke ønsker bygninger, der oveskrider åbeskyttelseslinjen, siger formand for By- og Kulturudvalget Jane Jegind (V).

I den vedtagne lokalplan er det altså kun terrasser og ikke reel bygning, der kommer til at række ind i det beskyttede område.

- Vi ser ikke nogen skade i, at der kommer til at række terrasser ud over beskyttelseslinjen. I udvalget tænker vi faktisk, at byggeriet bliver et kvalitetsløft i Odense, ikke bare for dem, der skal bo der, men for os alle sammen, siger Jane Jegind.

Bygherre godt tilfreds

Bygherren Jesper Christensen, der står bag projektet, er også tilfreds med udvalgets beslutning om at indstille det forslag, der ikke overskrider fredningslinjen.

- Vi havde lavet to forslag til, hvordan bygningerne skulle placeres på grunden. Begge forslag er gode, og vi er derfor fint tilfredse med beslutningen, siger Jesper Christensen.

Home Odense oplyser, at de første lejligheder på Kronprinsensgade allerede er blevet solgt, og indehaveren Henrik Christoffersen er fortrøstningsfuld i forhold til at få de resterende lejligheder solgt.

- Efterspørgslen på eksklusive lejligheder er der, og lige nu er jeg ret fortrøstningsfuld i forhold til at få solgt lejlighederne.