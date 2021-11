Politikere kunne ikke blive enige: Konsekvensen blev en morgen som skolepatrulje

De fire politikere var tæt på at nå til enighed, men da tiden rendte ud, kunne DF'eren Carsten Sørensen alligevel ikke underskrive aftalepapiret - og dermed måtte han og de andre trække i refleksvesten.

- Jeg synes, det er en af de sjoveste og bedste ideer, TV 2 Fyn har fået. Det afspejler faktisk meget, hvordan arbejdet fungerer i virkeligheden. Det er meget mere samarbejde end at slå hinanden i hovedet, fortæller Tim Vermund.



Samtlige fynske kommuner har haft deltagere igennem valgspillet, og kun Odense og Assens endte med at tabe, da de ikke kunne blive enige. Konsekvensen for deltagerne fra Assens Kommune var, at de skulle rengøre 13.500 solceller og en enkelt vindmølle.