Politikere om graviditet på langdistance: - Det er umenneskeligt og urimeligt

Den 2. marts vendte Ninna Nielsens forlovede Timmie Mathews hjem til USA.

Det er umenneskelig og urimeligt ikke at give dem den mulighed Jan E. Jørgensen, MF, Venstre

På det tidspunkt var ingen af dem klar over, at deres bryllup ville blive udskudt, og at Timmie Mathews ikke ville få muligheden for at vende tilbage til Danmark lige foreløbigt.

Han kommer nemlig ikke fra et land, som regeringen anerkender kærester fra. Og da parret endnu ikke er gift, er der ikke så meget, de kan stille op. Det får nu flere folketingspolitikere til at reagere.

- Jeg synes, det er decideret hjerteløst, at hun ikke får den mulighed. Jeg er selv far til to børn og ved, hvor meget det betyder at være der for ens hustru under hele graviditeten, siger Jan E. Jørgensen (V), efter at have været præsenteret for sagen og tilføjer:

- Hvis man går rundt med et lille barn inde i maven, så har man altså behov for at dele det med sin kæreste. Det er umenneskelig og urimeligt ikke at give dem den mulighed.

Regler er for rigide

Andreas Steenberg, som er udlændingeordfører for Radikale Venstre, finder ligesom Jan E. Jørgensen reglerne absurde.

- Det giver ingen mening i forhold til corona, at den her far gerne må komme tre uger før, men ikke nu. Jeg synes, man skal få det lavet om og sige, at det selvfølgelig er anerkendelsesværdigt, siger han.

- Det undrer mig, at reglerne er så rigide, at der ikke er lidt flere ting, der er anerkendelsesværdige formål. Altså, hvis det ikke er anerkendelsesværdigt at have en gravid kæreste i Danmark, så ved jeg ikke, hvad der er, tilslutter Jan E. Jørgensen sig.

Begge politikere fremhæver, at fynboen Ninna Nielsens situation særligt springer i øjnene, når man sammenligner den med alle de andre ting, der lige nu foregår i Danmark.

- Det får det hele til at se endnu mere absurd ud, at vi kan samle os 15.000 mennesker i København og stå som sild i en tønde og at fitnesscentrene åbner. Det er jo glædeligt, men at man så i den situation ikke kan få besøg af sin kæreste, når man ligger og er højgravid, det giver simpelthen ingen mening, siger Jan E. Jørgensen.

Vil forsøge at ændre reglerne

Det næste skridt i sagen er meget klar, hvis man spørger de to politkere. Reglerne bør ændres.

- På onsdag tager jeg det op med justitsministeren, og jeg ved også, at min partileder tager det op med statsministeren. Vi tager det op alle steder i håb om, at regeringen laver det om, siger Andreas Steenberg og fortsætter:

- Det er så dumt, at folk ikke kan få lov til at se deres kærester eller familiemedlemmer.

Og Radikale Venstre ser ud til at få hjælp med deres mission af Venstre. Jan E. Jørgensen vil nemlig også foreslå regeringen, at reglerne laves om.

- Det er altså længe, hvis man sidder med en kæreste på den anden side af planeten og skulle vente tre-fire-fem måneder på at se ham igen, siger han.