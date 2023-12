Politikere siger 'nej' til atomkraftværk i Odense

Hvad skal der til for at etablere et mindre modulært atomkraftværk i Odense?

Det spørgsmål stillede byrådsmedlem fra Venstre Mark Grossmann i dag til Klima- og Miljøudvalgets møde som et punkt på dagsordenen, hvor han gerne vil starte en undersøgelse af, hvad mulighederne er for et atomkraftværk i Odense.

Forslaget blev modtaget med et 'nej' til atomkraftværk i Odense, for det blev stemt ned af alle i udvalget - undtagen Venstres Mark Grossmann selv.

Hopper af udviklingen

Mark Grossmann mener, at det er en helt forkert beslutning udvalget i dag traf.

- Vi mister en masse viden nu, som gør, at det i fremtiden bliver svært at træffe en beslutning i tilfælde af, at vi ikke når vores klimamål i 2030, så det er rigtig ærgerligt, siger han og tilføjer:

- Odense står nu af et tog, der kører i vanvittig høj fart. Der sker noget hele tiden. Den udvikling hopper vi af i dag.

Men hvorfor giver det overhovedet mening at kigge på det, når det ikke er lovligt endnu?

- Det gør det fordi, den eksisterende lovgivning, den er tilbage til 1985 før internettets tid, og der er sket så stor en udvikling indenfor atomenergi i dag, at det er for farligt at sige nej til en undersøgelse, og det er for farligt at sige nej til overhovedet at ville arbejde med det. Den kan så let som ingenting erstatte de eksisterende energiformer, vi har i øjeblikket.

Hvor skulle pengene til undersøgelsen og eventuel anlæggelse af det komme fra?

- Vi opererer med rigtig mange ting i forhold til klimahandleplan, som koster rigtig mange penge. Altså, hvor skulle pengene komme fra til næsten alt, hvad vi foretager os i den grønne omstilling? Den grønne omstilling er jo bare dyr. Og hvis vi skal fastholde vores ambitioner om at være klimaneutrale inden 2030, så koster det altså penge, og indtil videre ser det ikke ud til, at der er jord nok til vindmøller og solceller.