Politikere vil bruge 11 millioner på ny pylon

Forvaltningen i Odense Kommunes By- og Kulturafdeling har egentlig rådet politikere til at lade være med at reparere de kosmetiske problemer med Byens Bro hen over jernbaneskinnerne ved Odense Banegård.

Men politikere i udvalget har taget et andet standpunkt, og sender nu et budgetønske om at få repareret den bulede pylon til en pris af 11 millioner kroner.

- Et enigt By- og Kulturudvalg har i dag besluttet, at vi ønsker pylonen bliver repareret. Vi synes ikke sagen er afsluttet ordentligt, ved mange år endnu at have den pylon stående, som ikke er hvad den skulle have været, siger rådmand Søren Windell (K)

Han understreger dog, at man ikke har pengene til at reparere den endnu, og det dermed er uvist hvornår det kan lade sig gøre.