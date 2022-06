Politikere vil skrue ned for musikken i Munke Mose - men nu er flere i tvivl om beslutningen

Hverken By- eller Kulturforvaltningen i Odense Kommune eller Fyns Politi har kunnet oplyse TV 2 Fyn om, hvor mange støjklager, der ligger bag Økonomiudvalgets beslutning om at udvide restriktionerne for høj musik i byens grønne anlæg.

- Det er dårligt håndværk. De bør tage en omgang mere i udvalget og blive enige.

Sådan siger rådmand Brian Dybro (SF) i bagklogskabens klare lys efter Økonomiudvalget i Odense onsdag blev enige om, at musikanlæg i Munke Mose, Eventyrhaven og Ansgar Anlæg skal være slukkede mellem klokken 19 og 10.

Brian Dybro siger, at han er tæt på at have fortrudt beslutningen.

- Jeg er simpelthen kommet i tvivl. Vi er jo en stor by og en studieby - er klokken 19 ikke lidt for rigidt? Behøver man at forvente ro og fred klokken 19, spørger han retorisk.

Punktet, som omhandler "private personers brug af forstærket musik" i byens parker, skal endeligt vedtages på byrådsmødet på onsdag.

Men det er et spørgsmål om punktet i det hele taget når så langt.

- Jeg stemmer gerne for, at det sendes tilbage til By- og Kulturuvalget, siger Brian Dybro.

Venstre tager fat i udvalget

Venstres Araz Khan har forslået at gå den modsatte vej af den beslutning, som Økonomiudvalget har taget, og ligger på linje med Brian Dybro og mener, at de unge skal have lov til at hygge sig.

Han har således foreslået at restriktionerne lempes til et forbud fra klokken 21. Samtidig savner han et mere håndfast grundlag, at tage en beslutning på.