Politisk flertal: Kun i Vollsmose skal fravalg af mundbind koste bødestraf

Snart kan det koste en bøde ikke at bruge mundbind i Vollsmose Torv.

Det er politisk flertal i Folketingets nyoprettede Epidemiudvalg blevet enige om mandag.

Kravet om at bruge mundbind indendørs i butikker gælder i hele landet, men indtil videre har det ikke været forbundet med en bødestraf ikke at følge reglerne. Det skal nu laves om i Vollsmose, hvor det som det eneste sted i landet skal koste en bøde ikke at bære mundbind indendørs i butikker, supermarkeder eller arkader.

Forslaget bliver støttet af blandt andet Konservative.

- Det, vi får at vide på mødet, er, at der er problemer med borgere, der tager ophold indendørs uden mundbind, siger Mai Mercado (K) til TV 2 Fyn.

På mødet i Epidemiudvalget mandag var der tre muligheder for nye restriktioner i Vollsmose på bordet. Det var krav om test, krav om isolation ved positiv coronatest og altså krav om at bære mundbind indendørs. Konsekvensen ved ikke at følge sådanne krav skulle koste en bøde.

Støtter forslag men ikke tvang

På mødet var der politisk flertal for tvungen isolation og for at udstede bøder i Vollsmose ved overtrædelse af mundbindskrav, mens forslaget om tvungne test blev lagt ned. Konservative støttede kun at udstede bøder for ikke at bære mundbind indendørs i Vollsmose.

- Det er ikke et så hårdt krav, som hvis man skal tvangstestes eller tvangsisoleres. Man kan nemmere vælge det fra, og jeg mener også, at kommunen burde hjælpe til med varerne, hvis nogen er smittede eller i risiko for at være smittede, siger Mai Mercado.

Selvom smittetallene i Vollsmose stadig er høje, er hun glad for, at bydelen i den seneste tid har vist vilje til at lade sig teste. Alligevel vil Mai Mercado gerne gøre mere for at sikre, at smitten kommer længere ned:

- Myndighederne har vurderet, at det er virkningsfuldt, og der har vi sagt ja, fordi det er mindre indgribende, men sagt nej til tvangstest og tvangsisolation.