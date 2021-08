Politisk kommentator: Killerup risikerer at blive smidt ud af Venstre

Venstres partiforening i Odense City mødes søndag aften, men har ingen kommentarer på forhånd.

TV 2 Fyn erfarer dog, at Johnny Killerup er på dagsordenen, efter hans udmelding om, at han vil gå efter borgmesterposten, hvis han får flere personlige stemmer end Christoffer Lilleholt.

- Det er en helt udsædvanlig udmelding og opfattes som en ren krigserklæring. Jeg tror ikke på, at Johnny Killerup vil æde sine egne ord, og så er der med mit kendskab til Venstre i Odense kun én regulær eksklusion tilbage. Jeg har svært ved at forestille mig, at partiet vil nøjes med en irettesættelse, siger Jesper Buch.

Kører eget amerikansk løb

Efter næsten tre årtier i udlandet er Johnny Killerup netop vendt tilbage som kandidat for Venstre ved kommunalvalget i Odense.



Og indtil videre har Venstre-folkene kunnet følge en kandidat, som kører sit helt eget løb med en stærk, synlig valgkamp efter amerikansk forbillede.

- Jeg vil føre en utraditionel valgkamp, og jeg er meget inspireret af den måde, der føres politik og kampagner på i USA, sagde Johnny Killerup til TV 2 Fyn fredag.