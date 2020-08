Analyse: Venstrefolk håber, rådmand trækker sig

Det kommende kommunalvalg i 2021 bliver uden Jane Jegind (V) som borgmesterkandidat for Venstre i Odense. Sidste år meldte hun ud, at hun ikke genopstiller til næste valg efter 15 år på posten.

Selvom hun har sagt, at hun bliver perioden ud, er der et stille ønske fra partiet om, at hun trækker sig tidligere for at give plads til en ny kandidat.

Det fortæller TV 2/Fyns politiske kommentator Jesper Buch.

- Der er et udbredt ønske i partiet om, at den nye spidskandidat får det bedst mulige grundlag for at føre valgkamp. Hvis Jegind trækker sig i utide, vil det blive opfattet som en kæmpe håndsrækning til Christoffer Lilleholt (V) og til partiet, fordi han dermed får en helt anden og synlig platform at føre valgkamp fra, siger han.

Vigtigt at hun trækker sig i god tid

Jesper Buch vurderer, at Jane Jegind senest skal trække sig med virkning fra nytår, hvis det skal give mening.

- Så har Christoffer Lilleholt ni måneder til at finde sig til rette i stolen. Og hvis hun har planer i den retning, så vil hun helt sikkert først meddele det i december, siger han.

Hun kan ikke trække sig allerede nu, da hun i forvejen er i en svækket position, fordi hun ikke genopstiller. Men det er dog vigtigt, at hun trækker sig i god tid, mener Jesper Buch og henviser til en analyse, som Socialdemokratiet har lavet nogle år tilbage.

- Analysen viste, at i de kommuner, hvor den afgående borgmester trak sig senest et års tid før valget, der var der i samtlige tilfælde tale om genvalg til ham eller hende, som overtog posten. Hvorimod i de kommuner, hvor den afgående borgmester blev siddende perioden ud, der mistede man i halvdelen af tilfældene posten.

Kan Lilleholt slå Rahbæk Juel?

Borgmestre i Odense Peter Rahbæk Juel, Socialdemokratiet (2017-)

Jan Boye, Det Konservative Folkeparti (2006-2009)

Anker Boye, Socialdemokratiet (1994-2005, 2009-2013 og igen fra 2013-2016)

Verner Dalskov, Socialdemokratiet (1973-1993)

Holger Larsen, Socialdemokratiet (1958-1973) Se mere

Det store spørgsmål er så, om Christoffer Lilleholt (V) og blå blok kan slå Peter Rahbæk Juel (S) til kommunalvalget næste år. Ved sidste valg fik rød blok 18 mandater, mens blå blok fik 11.

TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, ser det som en umådelig svær opgave for blå blok.

- Det bliver ikke nemmere af, at Dansk Folkeparti mangler stærke og skarpe profiler og samtidig står svagt i meningsmålingerne. Som det ser ud lige nu, bliver det nok Venstre og Konservative, som skal trække fremgangen.

Dog påpeger han, at der er lang tid til kommunalvalget, så alt kan ske.

- Det er ikke umuligt for blå blok, og der er stadig over et år til næste valg. Det er lang tid i politik, så der kan nå at ske meget.