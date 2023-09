Politisk ordfører: Ikke godt nok at forældre skal betale

- Jeg synes, at det er for dårligt. Det går et dybt indtryk på mig, når mennesker i Danmark ikke får den behandling af vores velfærdssamfund, som de har krav på. Det er ikke godt nok, sådan siger Socialdemokraternes politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen i dag til TV 2.

Reaktionen kommer blandt andet på baggrund af historien om Manna Silva, der måtte betale 30.000 kroner for at få sin datter udredt for psykisk sygdom hos en privat psykiater.

- Jeg kan sagtens forstå, at forældrene gør det, hvis de har de økonomiske muligheder, men udfordringen er, at det ikke er alle mennesker, der har de muligheder.

Han erkender, at politikerne har et ansvar.

- Det er mit ansvar, og et politisk ansvar, at sikre en psykiatri og et velfærdstilbud til mennesker, som ikke bare selv kan gå ud og betale, siger Christian Rabjerg Madsen.