Populær halloween-tradition får vokseværk

De sidste mange år har der været tradition for at fejre Halloween i Åløkkeskoven, hvor udskårne græskar med lys i sørger for en uhyggelig stemning.

Lysene i græskarrene tændes klokken 17.30, og så kan man ellers følge en græskaroplyst rute gennem Åløkkeskoven. I år har arrangørerne bag - Gl. Tarup grundejerforening- besluttet at videreføre ruten.

Således vil man i år også blive ført forbi engen i Åløkkeskoven og videre til spejderhytten bag Tarup skole, oplyser foreningen i et opslag på deres Facebookside.