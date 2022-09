Populær skulpturpark skal lukkes: - Det er absurd, hvis det her sker

Billedkunstner Birgitte Lykke Madsen har løbende været tilknyttet Hollufgård Skulpturpark siden dens åbning i 1982. For hende har Hollufgård altid været et kreativt samlingssted med plads til fordybelse, fællesskab og inspiration.

- Det er guld værd. Det at kunne gå ned og spise sin frokost med en billedehugger, vende verdenssituationen og blive inspireret. Kilden til inspiration bliver udtømt, hvis vi bare går alene, fortæller Birgitte Lykke Madsen.

Mange af kunstnerne har skabt venskaber med andre kunstnere fra hele verden, fordi de har besøgt Hollufgård.

- Som nyuddannet kunstner er det megavigtigt for mig at have nogen at snakke med. For mig er det sådan, at mange ideer opstår, fortæller Kris Sahlholdt, der er tværfaglig billedkunstner og resident på Hollufgård.

Kunstnere vil søge væk fra Fyn

Mange kunstnere er bosiddende på Fyn alene på grund af Hollufgård og stedets faciliteter. Hvis institutionen lukker, er mange af de danske kunstnere nødt til at flytte fra øen.

- Jeg bor på 20 kvadratmeter og har ikke mulighed for at rykke mit atelier hjem. Worst case er jeg nødt til at flytte til København, siger Kris Sahlholdt.

Birgitte Lykke Madsen er også begyndt at tænke i alternativer. Hun vil ikke være i stand til at udføre sit arbejde uden et atelier og kollegaskabet.

- Der er ikke noget tilsvarende. Jeg er nødt til at forlade øen. Jeg vil helst ikke gå i panik, men jeg står med et projekt til en kirke på Sjælland, som jeg ikke rigtig ved, hvor jeg skal udføre nu, siger Birgitte Lykke Madsen.