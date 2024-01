Populær tapasrestaurant kommer til Odense

Tapasrestauranten Pincho Nation flytter ind på Fisketorvet til sommer, annoncerer restauranten i en pressemeddelelse.

Restaurantkæden er størst i Sverige, men har allerede restauranter i København og Aarhus.

Den nye restaurant kommer til at ligge i den gamle bankbygning, hvor vinhandeleren Kjær & Sommerfeldt også er flyttet ind.

Her restauranten omkring 800 kvadratmeter at boltre sig på, med plads til 210 gæster. I sommerhalvåret vil der også være lidt udeservering på Fisketorvet, oplyser Pincho Nation Danmark.

- Odense har været på vores radar i flere år, og vi er meget tilfredse med, at vi nu er lykkedes med at finde en god placering til vores restaurant på Fisketorvet. Byen er en dynamo og et samlingspunkt for hele Fyn med sit mangfoldige og inspirerende restaurationsmiljø. Det glæder vi os til at blive en del af, siger Flemming Christophersen, CEO i Pincho Nation Danmark.

For at imødekomme efterspørgslen på bordreservationer i den nye restaurant i god tid, har kæden åbnet en VIP-liste, som man kan tilmelde sig for at få adgang til bordreservationer før alle andre.