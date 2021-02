Da landet sidste år lukkede ned, skød en vejbod med øl op på havnen i Odense. Og siden har både fynboerne og den lille virksomhed bag, Small Craft Distillery, nydt godt af arrangementet.

Men lørdag formiddag mødte der brygmester og direktør Claus Christensen et kedeligt syn, da han kom forbi for at fylde køleskabet.

Hvis de ser det, håber jeg, at de skammer sig og har dårlig samvittighed over at stjæle fra en lille virksomhed Claus Christensen, direktør i Small Craft Distillery

- Det var tomt undtagen en enkelt sodavand, og der var ikke sendt penge på MobilePay. Jeg stod bare med en følelse af afmagt. Vi kæmper, og så kommer der nogen og træder på os - trækker gulvtæppet væk under fødderne på os, siger han til TV 2 Fyn.

Der manglede cirka 50 flasker, hvilket svarer til et beløb omkring 2.000 kroner.

- Jeg er virkelig frustreret og ked af det. Som lille virksomhed er vi afhængige af alt, vi kan skrabe sammen. Det rammer os direkte på vores indkomst. Det rammer det allerværste sted, siger brygmesteren.

Uro blev bragt til skamme - indtil nu

Da bryggeriet til at starte med satte køleskabet op og overlod det til folk selv at tage en øl og betale for den, var det da heller ikke uden en hvis uro.

Men den er blevet bragt til skamme de seneste 11 måneder, fortæller Claus Chrisensen.

- Responsen har været en million gang højere, end jeg havde forventet, og det er ikke sket før, at køleskabet er blevet tømt på den måde, siger han.

Derfor har Claus Christensen efterfølgende skrevet et opslag på Facebook, som han håber vil nå dem, der har rippet ølboden uden at betale, og måske forhindre, at det sker igen.

- Hvis de ser det, håber jeg, at de skammer sig og har dårlig samvittighed over at stjæle fra en lille virksomhed, der skal forsørge familien, siger direktøren.

Alternativer er for dyre

Køleskabet står uden opsyn ved bryggeriet på Odense Havn og har fået alle de påkrævede tilladelser, fortæller Claus Christensen.

Boden går under kategorien takeaway, og i timerne mellem 22 og 07 låser det automatisk.

For at undgå tyverier i fremtiden, findes der den typer automater, man også ser på for eksempel banegårde og som første spytter varen ud, når der er betalt.

- Men de koster kassen for os som lille virksomhed, så det er ikke en mulighed, siger Claus Christensen.

Brygmesteren kommer selv fra landet, hvor vejboder med selvbetjening er mere almindelige. Han havde derfor sin tvivl, om det ville fungere i byen. Men det er gået upåklageligt indtil nu. Foto: Ole Holbech

Lader ikke én "klaphat" bestemme

Trods den dårlige oplevelse har brygmesteren et stærkt ønske om at drive boden videre.

Både fordi det giver virksomheden en mulighed for at tjene sine egne penge under nedlukningen og for de mange, der har slået vejen forbi, siden den åbnede.

- Alle siger, at det ikke må gå ud over dem, der gerne vil bruge det, fordi der er én klaphat. Der er en seriøs mængde opbakning, efter jeg skrev opslaget på Facebook, siger Claus Christensen, der fortæller, at den massive støtte næsten har rørt ham til tårer.

- En dårlig oplevelse kan ikke opveje de 11 måneder, hvor det har været helt perfekt. Men hvis det sker flere gange, så er vi nødt at lukke boden.