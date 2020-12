Populære kaffebrødre trodser corona og åbner ny café

Coronakrisen har været hård ved fynske barer og restauranter, og flere virksomheder forventes at fyre personale - hvis de ikke allerede har gjort det.

To brødre trodser dog krisetiderne og åbnede 1. december Café Sølle i Odense.

- Det er gået rigtig godt. Der har været mennesker fra første åbningsminut til det sidste i de første dage. Nu er vi spændte på weekenden, og om folk også gider drikke bajere her, siger ejer Mads Klindt, der har baren sammen med sin bror Jonas.

Afhængig af sommer og festivaler

Tidligere har brødrene serveret kaffe i deres kaffevogn, men forretningen går knap så godt for tiden.

- Kaffevognen er totalt afhængig af brylluper, events og festivaler om sommeren. Alt det, som corona har frarøvet os nu, forklarer Mads Klindt.

- Vi har bare ikke kunnet sidde stille længere. Vi har brug for at kreere et eller andet, og vi føler også, at folk mangler det sociale og optimismen, fortsætter han.

Brancheorganisation: Modigt gjort

Ifølge en undersøgelse, som hotel- og restaurantionsbranchens organisation, Horesta, har lavet, forventer 42 procent af dens medlemmer en omsætningsnedgang på 60 procent eller mere, især på grund af forsamlingsforbuddet.

Derfor er Horesta imponeret over, at brødrene tør åbne en ny café på dette tidspunkt.

- Det er friskt og modigt gjort. Det er også et tegn på, at der er optimisme, siger Sten Slot, der er formand for Horesta i Region Syddanmark.

Omsætningen savner julefrokoster

At barer og restauranter i længere periode har været tvunget til at lukke allerede klokken 22, har været økonomisk hårdt for alle i branchen.

- Det går skidt. Man hænger fast med det yderste af neglene. Klokken 22 har været rigtig hård ved især restauranterne, forklarer Sten Slot.

- At vi ikke må holde julefrokoster nu, gør, at der ikke er nogen omsætning, siger han.

Café Sølle ligger i Nedergade i det centrale Odense. Selvom brødrene nu bruger det meste af deres tid i caféen, har de stadig deres kaffevogn, som de indimellem kører ud med.