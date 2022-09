Populært nybyggerområde vokser: Folkeskolen kan ikke følge med

Kø til toiletter, for få klasselokaler og for lidt plads på legepladsen.

Nybyggerområde Bellinge tiltrækker så mange nye børnefamilier, at der nu snart ikke er mere plads på den lokale folkeskole.

Indenfor de seneste fire år er 100 flere elever kommet til skolen. Og det forventes, at der om ti år vil være 200 flere elever.

Lige nu har det den konsekvens, at alle skolens kvadratmeter bliver brugt til som undervisningslokaler.

- Vi har haft nogle ekstra lokaler, som vi har brugt til grupperum eller til læringsmiljøer. Dem har vi været nødt til at inddrage til klasselokaler, forklarer Marie Louise Illum Storm, der er souschef på Rasmus Rask-Skolen.



De flere ekstra elever har også gjort, at man har udvidet med ekstra klasser på hver årgang.



Skolen har før været tosporet, altså haft to klasser på hvert klassetin. Men nu er de yngste klasser blevet udvidet til tre. Og det skaber nogle naturlige udfordringer, når det gælder plads.

- Vi kan se behovet for mere plads, fortæller Marie Louise Illum Storm.

50 millioner kroner

Problemet anderkendes også på rådhuset.

- Jeg synes, at folkeskolen er en af de vigtigste, hvis ikke dén vigtigste opgave en kommune har. Og vi står her med en skole, som er ved at vokse ud af dens rammer, siger Susanne Crawley (R), der er rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen.



Derfor vil Radikale Venstre afsætte mere end 50 millioner kroner til en udvidelse af Rasmus Rask-Skolen i de kommende budgetforhandlinger.

- Vi bliver nødt til at tage højde for, at skolen i de her år udvikler sig fra at være en tosporet skole til en tresporet skole. Jeg frygter, at der vil komme rigtig mange børn på gangene, siger Susanne Crawley.

Hvis det lykkedes Radikale Venstre at få målsætningen igennem forhandlingerne bliver Rasmus Rask-skolen ikke den eneste skole der kommer til at fylde i budgettet. Også Næsby Skole kommer til at bruge 21 millioner på renoveringer.