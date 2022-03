Populært som aldrig før: Jørgen flyttede i bofællesskab - det vil Jette også

Der findes flere end 40 seniorbofællesskaber på Fyn og yderligere ni er på vej. På landsplan er der lige nu cirka 8.300 eksisterende og planlagte boliger.



Rift om 69 boliger

Mandag aften var 385 personer tilmeldt udviklingsselskabet Tetris' beboermøde om den nye Bodilhaven.

- Det er heldigvis normalt, at vi har så stor opbakning. Vi kan se, at interessen virkelig er steget voldsomt efter corona. Vi har holdt et par stykker af de her beboermøder, og det er omkring 500, der dukker op. Seniorbofællesskaber er virkelig noget, der er i vælten for tiden, siger kommunikationschef for Tetris, Martin Wagner.