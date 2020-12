Popup-julemarked skal sikre den gode stemning: - Det er et lille plaster på såret

2020 har på mange måder været et år, der har stået i skyggen af coronavirussen og en masse aflyste arrangementer. Herunder også de julemarkeder, som mange fynboer hvert år ser frem til.

Derfor er der nu taget initiativ til det, som arrangøren kalder et "lillebitte popup-julemarked", der ikke strider mod coronarestriktionerne.

- Julemarkedet er en fast tradition, og det gjorde rigtig ondt, at det ikke kunne afholdes i år. Men så fik vi idéen om at lave en lillebitte version for at sikre en smule julestemning, siger Gertrud Christensen.

Bløder på grund af corona

Håbet med popup-julemarkedet er ikke kun at bidrage med julestemningen. Gertrud Christensen håber ligeledes, at det kan være med til at støtte de små erhvervsdrivende.

Ifølge hende er der mange af dem, der er afhængige af den synlighed, de får på årets julemarkeder. Og derfor har aflysningerne været et hårdt slag.

- Det her er et lille plaster på såret, fordi der er mange virksomheder, der bløder på grund af corona, og fordi de ikke kan komme på julemarked, siger arrangøren.

60.000 plejer at besøge julemarked

Odense plejer at kunne byde mere end 60.000 besøgende velkommen til det årlige Eventyrligt Julemarked I H. C. Andersens Odense. Her er popup-julemarkedet dog i en noget mindre skala for at sikre, at coronarestriktionerne overholdes.

- Det handler om at prøve at have et julemarked under de vilkår, der er nu. Det kan aldrig komme i nærheden af, hvor fedt H. C. Andersens julemarked er, og det savner vi meget. Men vi håber, det kommer igen næste år, siger Gertrud Christensen.

Det lille julemarked kommer til at foregå torsdag til lørdag i uge 49 og 50, og der vil være fokus på fynske forhandlere af blandt andet brugskunst, strik og godter.

Markedet er fordelt over 156 kvadratmeter i Odense centrum og kan findes på Carl Nielsens Kvarter 5, ved siden af Fyns Grafiske Værksted.