Portræt af Venstres hovedpine: Kronprinsen i Odense gjorde comeback - så blev han smidt ud for at ville være konge

Hans børn blev født i Belgien og bor i dag i USA. Han blev skilt for seks år siden, og i 2019 vendte han tilbage til Danmark og Odense, hvor han i august blev gift for anden gang.

Nu er den 55-årige eks-venstremand igen med til at skabe overskrifter i de fynske nyhedsmedier.

Erhvervsmand: Kun plads til én konge i Venstre

Der har været delte meninger i erhvervslivet om Johnny Killerups dramatiske farvel til Venstre.

- Jeg begræder ikke hans eksklusion. Der er ikke plads til to konger i samme organisation. Når Johnny Killerup går ind i den organisation og siger, at han vil have topposten, må der reageres, og så skal han vippes ud, når der demokratisk er valgt en anden leder, siger Poul Strandmark, der er formand for Dansk Industri på Fyn.

- Det er et kæmpe tab for Venstre og enormt klodset håndteret af partiet. Jeg er sikker på, at Johnny nok skal komme sig, komme ind i byrådet og sætte en positiv vækstdagsorden, der vil skabe arbejdspladser og dynamik til gavn for velstand og velfærd for Odenses borgere, siger Erling Daell, der er arving til den fynske Harald Nyborg-koncern, herblandt Jem & Fix.

Hverken by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt eller Peter Jarlsten, der er formand for Venstre Odense City, har ønsket at kommentere ekskluderingen af Johnny Killerup.