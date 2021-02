Postens nye booker om kaos-år: - Vi har koncerter, der er blevet rykket fire-fem gange

Spillestedet Posten i Odense summer normalt af liv, men næsten et år med coronavirussen har sat spillestedet på standby.

Det mærker Nicki Refstrup Bladt, der ellers havde landet drømmejobbet som booker på Posten, kort inden pandemien gjorde sit indtog i Danmark.

Læs også Shubidua-Bundesen hyldes på fynsk festival: - Medbring både kiks og kleenex

Men siden hans første arbejdsdag i janaur 2020 har jobbet budt på langt mere flytning end booking, fortæller Nicki Refstrup Bladt.

- Det er klart, man er frustreret over, at det arbejde, man laver, bliver ved med at blive rykket, rykket og rykket. Vi har koncerter, der er blevet rykket fire-fem gange efterhånden, siger han.

Nogle må aflyses

Siden seneste nedlukning i december har der ikke været liv i koncertlokalet på Posten. Og det er derfor mange koncerter, der skal findes nye pladser til i en i forvejen fyldt kalender.

Læs også Fynske festivaler: Sådan gør vi til sommer

Det betyder også, det ikke altid er muligt at få puslespillet til at gå op.

- Alle de flytninger sætter et massivt pres på vores program. Også vores efterårsprogram, der er mere eller mindre booket. Så nogle gange kan det ikke lade sig gøre, og så bliver det aflyst, siger bookeren.

Rum til at afreagere

Når det en gang imellem bliver for meget for Postens medarbejdere, er der omdannet et lille hjørne af spillestedet, hvor man kan afreagere med nogle træningsredskaber.

Læs også Første dag for bordenden: Ny direktør på Odense Teater bliver mødt af tomme sale

Nicki Refstrup Bladt ser dog for det meste lyst på fremtiden, og han håber snart at kunne få lov til at gøre det, han blev ansat til - nemlig at booke navne til plakaten, der hverken skal rykkes eller aflyses.

- Jeg håber, at der kommer en øget efterspørgsel, når vi får lov til at lukke helt op igen, og folk har fået den her sikkerhed, som vaccinen kan give, siger Nicki Refstrup Bladt.

Hvis der åbnes som planlagt, afholdes Postens næste koncert 4. marts.