Præsenterer plan efter skarp kritik: - Det er en uholdbar situation, og den skal vi gøre op med

- Der har været adskillige rapporter, der har kredset omkring det specialiserede socialområde i Odense, og de har ikke været rar læsning.

Sådan indledte Susanne Crawley (R), rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, et pressemøde onsdag eftermiddag.

Anledningen var en række rapporter, der har revset forvaltningens økonomi og samarbejdskultur.

Læs også Rapport fastslår: Forvaltning bruger hovedløst penge

På pressemødet deltog også Brian Dybro (SF), der er rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

- Uanset om der har været uklarheder og uanset, om der manglede faste rammer, så kan det aldrig blive en forklaring på, at man ikke kan finde ud af at samarbejde i en kommune. Det skal man kunne, og det er ikke acceptabelt, at det er kommet til, hvor vi står i dag, sagde han.

En professor i økonomi har tidligere overfor TV 2/Fyn sammenlignet forvaltningens økonomi med teenagebørn, der tager på ferie uden at tjekke kontoen undervejs.

Fælles politik skal styrke samarbejdet

De seneste år har kommunens arbejde med sårbare børn og unge, der for eksempel er anbragt udenfor hjemmet eller har behov for ekstra hjælp i skolen, været præget af pludselige og væsentlige budgetoverskridelser.

For få dage siden kom det desuden frem, at kommunens familie- og velfærdschef fratræder sin stilling.

Læs også Efter kritisk rapport: - Man burde overveje at rive hele molevitten ned

På det fælles pressemøde fremlagde Susanne Crawley og Brian Dybro deres fælles plan for, hvordan udviklingen skal vendes. En ny fælles ungepolitik skal blandt andet strømline forvaltningernes arbejde med sårbare børn og unge.

- Rapporterne har blandt andet kritiseret, at der ikke har været et fælles unge-perspektiv. Der har været uenighed om, hvornår man overgår fra den ene forvaltning til den anden, siger Brian Dybro og fortsætter:

- Her kommer vi nu med konkrete bud, der går på, at vi skal sætte os ned og lave en ungepolitik, der tydeligt beskriver, hvordan vi skal arbejde med unge, der har brug for en hjælpende hånd.

De to rådmænd fremlagde en plan på i alt seks punkter.

- Nu sætter vi os i spidsen

Den seneste rapport er udarbejdet af revisionsselskabet BDO. Den fremhæver blandt andet, at forvaltningen har udfordringer, når det kommer til økonomistyring, budgetopfølgning og pronosticering.

- Alvoren i rapporten er kommet bag på mig. Jeg har godt vidst, at der var udfordringer, men jeg synes, det er stærke ord at sætte på forvaltninger, som egentlig har til opgaver at hjælpe unge videre i livet, siger Susanne Crawley og tilføjer:

- Nu sætter vi os i spidsen for, at vi skal have en fælles holdning til, hvordan vi arbejder med unge.

Skulle I ikke have startet med at se på økonomistyringen?

- Økonomistyring er ikke det samme som ikke at have økonomi nok. Et byråd har tilkendegivet, at det her er et område, som skal tilføres flere penge. Vi har allerede fordelt de første 35 millioner, og der kommer også en budgetforhandling, hvor vi vil kigge på mere, siger Susanne Crawley og tilføjer:

- Rapporterne har ikke anvist kæmpestore summer, som man kan realisere. De anviser dog nogle ting, man kan kigge på, og det vil vi gerne. Det kunne være at have en fælles tilgang til, hvordan man forhandler kontrakter med eksterne leverandører.

Læs også Økonomisk udfordret specialområde: Læs rapporten her

Der står i rapporterne, at der simpelthen ikke har været en ordentlig budgetstyring. Det har jo ikke så meget med en fælles ungepolitik at gøre?

- Nej, der er adskillige udfordringer på det her område. Der er en økonomisk udfordring og en evne til at styre økonomien sikkert. Og så er der kulturarbejdet. Alle tingene bliver adresseret. Det, som rådmand Brian Dybros og mit udspil handler om, er samarbejdet mellem de to forvaltninger, og så er der ting, der skal foregå internt i de to forvaltninger, svarer Susanne Crawley og fortsætter:

- Og så er der en rapport fra Socialstyrelsens Task Force, som har været i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og som også kommer i Børn- og Ungeforvaltningen senere på året.

Så det her løser kun nogle af problemerne?

- Det løser nogle af de rigtig, rigtig væsentlige problemer, som er nogle af de problemer, der gør, at nogle unge ... De skal kunne forvente noget andet af os. Økonomi er vigtigt, men det er mindst lige så vigtigt, at de unge, der har brug for hjælp, kan forvente en kvalificeret hjælp, og at de får den.

Rapporten fra BDO kom kun få dage efter en anden rapport om det specialiserede socialområde i Odense Kommune udarbejdet af Rambøll.

Læs også Erkender problemet i forvaltningerne: - Det skal forbedres, og det skal ske hurtigt

I den har man identificeret en række muligheder for besparelser på socialområdet i hele kommunen.

Fremtidige budgetoverskridelser "afhænger af forhandlinger"

Susanne Crawley peger på, at forvaltningerne allerede er i gang med at indføre flere af anbefalingerne i rapporterne.

Tror du samlet set på, at vi har set de sidste store og meget overraskende budgetoverskridelser på det her område?

- Det kommer an på, hvordan budgetforhandlingerne kommer til at foregå. Jeg tror ikke, at selv med de rapporter i hånden, at vi kan finde de 124 millioner, der mangler på det specialiserede socialområde forvaltningerne i mellem, siger Susanne Crawley.

Læs også Merforbrug på 100 millioner: Forligskreds enige om løsning uden besparelser