Pressede restaurationer: Tilbyder gourmetmad som takeaway

Restaurant No. 61 i Kongensgade i Odense lukkede torsdag ned efter regeringens opfordring onsdag aften. Sammen med restauranten lukkede også indtjeningsgrundlaget.

Men nu er der gang i køkkenet igen, for restauranten har nemlig indført takeaway. Det kan hjælpe til i den kommende tid, hvor restauranten fortsat har lukket for siddende gæster.

- Man kan forberede sig på en 10-20 procents nedgang i omsætningen i en dårlig periode, men ikke som nu. Der er absolut ingen indtjening, siger ejeren af No. 61, Martin Pilsmark.

Derfor ser han de nye tiltag som en indtjeningsmulighed for restauranten.

- Vi skal stadig betale vores regninger, og vi har mulighed for at påvirke vores indtjening i denne tid. Alt andet kan vi ikke påvirke, siger restaurantejeren.

Takeaway er en udfordring

Martin Pilsmark har haft Restaurant No. 61 i mere end ti år, og mad ud af huset er ikke noget, han har haft i tankerne før.

- Vi er gode til at passe restauranten og lave mad til siddende gæster. Takeaway er en ny udfordring, siger han.

Tirsdag er første dag, hvor restauranten tilbyder kunderne at tage maden med hjem, og der ligger allerede bestillinger på 30 forretter og 60 hovedretter fra sultne kunder.

- Alt er kærkomment. Bestillingerne betyder, at vi fortsat kan betale nogle af leverandørregningerne, siger Martin Pilsmark.

Foruden dagens takeaway-bestillinger har No. 61 fået stor opbakning gennem salg af gavekort, som kan bruges, når restauranten åbner igen.

- Der er øjeblikke, hvor jeg er blevet rørt over den opbakning, for jeg har været rigtig langt ude i tovene, siger Martin Pilsmark.

Nye tider betyder nye tiltag

Det er ikke kun restaurant No. 61, som forsøger sig med nye måder at sikre en indtjening på. Restaurant Nordatlanten, som ligger på Odense Ø, tilbyder også som noget nyt mad ud af huset.

Fra og med onsdag er det også muligt at købe dagligvarer i forbindelse med køb af takeaway. Det skriver restauranten i en pressemeddelse.

- Vi vil gerne kunne dække behovet for dagligvarer sammen med køb af takeaway, fordi det er der et marked for nu, siger direktør for Restaurant Nordatlanten Stefan Graversen til TV 2/Fyn og uddyber:

- De indkøbsmuligheder, som allerede findes online, har lange ventetider.

Det er ikke målet for Nordatlanten at udvide med en købmandsbutik. Det er en måde for stedet at kunne generere en omsætning, mens der er lukket i restauranten.

- Vi har køleplads og kapacitet til at kunne tilbyde salg af dagligvarer af en god kvalitet, som prismæssigt kan konkurrere med dagligvarebutikker, ved køb af takeaway, siger Stefan Graversen.

Mere på spil end en virksomhed

Ved restaurant No. 61 fokuseres der lige nu på takeaway, men andre tiltag kan også komme på tale.

- Vi har en god vinkælder, og det kan også blive muligt, at der bliver solgt ud af vinen, siger Martin Pilsmark.

Selvom det er en hård tid med lukningen af restauranten, var beslutningen om at lukke ned bakket op af restaurantens personale.

- Meget af personalet har været med siden åbningen af restauranten. De bakker op og har fortalt, at de gerne vil arbejde gratis, hvis det kan hjælpe, forklarer Martin Pilsmark og fortsætter:

- Vi er en lille familie, så der er mere på spil end bare at redde en virksomhed.